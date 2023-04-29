Жанна Эппле заявила о своих планах уехать из Москвы

Звезда «Аборигенов» Жанна Эппле стала гостьей церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2023). В отличие от большинства звезд она появилась на публике не в вечернем платье в пол, а в брючном сиреневом костюме.

Артистка объяснила свой необычный выбор наряда. Оказывается, она приехала на красную дорожку с театра, где играла в постановке.

«Приехала со спектакля, он прошел хорошо», — сказала Жанна.

При этом Эппле охотно общались с прессой. На вопросы журналистов артистка ответила, что планирует уехать из Москвы. На майские праздники она хочет отправиться в Сочи, где намечены очередные съемки. Если найдется свободное время, актриса пойдет к морю, чтобы хоть немного отдохнуть.