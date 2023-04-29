Жена Петросяна резко высказалась в адрес критиков Киркорова

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко высказалась в адрес критиков Филиппа Киркорова. Ранее женщина опубликовала в социальных сетях отрывок с выступления поп-короля. Однако новая публикация вызвала у подписчиков негатив и хейт.

Поклонники назвали исполнителя «седым Гринчем» из-за недавних пластических операций. Недоброжелатели подчеркнули, что в настоящее время 55-летний артист выглядит очень нелепо и неестественно.

Татьяна вступилась за Киророва. Она назвала его выдающимся человеком, несмотря на внешность.

Вы путаете сценический образ и жизнь. Ходить в перьях по улицам и делать шоу — не одно и то же, - написала Татьяна.

Блогер уверена, что современники будут долго вспоминать Филиппа Киркорова и высказываться о нем всегда «в превосходной степени».