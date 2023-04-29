Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева показала свою фигуру в откровенном купальнике

Звезда «Уральских пельменей» показала свою фигуру в откровенном купальнике. Илана Юрьева опубликовала новое фото. Актриса на пикантном снимке позировала в номере роскошного отеля в Абу-Даби. Там девушка в настоящее время отдыхает со своей семьей.

«Выходные здесь», — подписала опубликованные кадры знаменитость.

Стоит сказать, то выглядит Илана восхитительно. Юрьева неоднократно говорила своим подписчикам в соцсети, что она старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Помогают юмористке в этом регулярные занятия спортом. Если у нее по каким-либо причинам не получается пойти в тренажерный зал, занимается с удовольствием дома.

Ко всему прочему, актриса тщательно следит за своим питанием. Она исключила фастфуд, соусы, а также продукты, в которых есть много сахара.