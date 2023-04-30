Володин сделал заявление о сотрудничестве с Кубой

Руководитель нижней платы российского законодательного органа Вячеслав Володин совершает официальный визит на Кубу. Здесь он провел встречу с руководителем кубинского законодательного органа Эстебаном Ласо Эрнандесом. В ходе этой встречи он сделал заявление о работе законодательных органов Российской Федерации и Кубы над принятием соответствующих законов для выполнения тех решений, которые достигнуты политическими руководителями двух государств.

Володин также заявил, что следует не только принимать законы в этом направлении, но и разрабатывать новые мероприятия для совместного проведения, которые должны иметь целью расширение сотрудничества.

«Крайне важно, чтобы парламенты со своей стороны делали все возможное не только для законодательного обеспечения принятых решений, но и сами через новые форматы, наполнение их конкретным содержанием делали все для развития отношений», – заявил он.