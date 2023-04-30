AA: США перегнули палку в борьбе с расизмом и оскорбили жителей Египта

Недавно в Америке в очередной раз обсуждают проблему расизма. Так, недавно возникло недовольство среди египтян по поводу нового из проекта США, в котором Клеопатру изобразили в образе темнокожей женщины. Известно, что царица была представительницей греческо-египетской династии Птолемеев, поэтому никакого отношения к представителям темнокожей расы не имела.

Это вызвало негодование среди египтян. Они заявили, что Штаты перегнули палку в борьбе с расизмом. Вместо того, чтобы уважать исторические факты, они извращаются и создается новая история.

"Одно дело вымышленную Русалочку изобразить темнокожей, однако представлять Клеопатру, историческую личность, царицей африканского происхождения - оскорбление", - пишет издание Almasry Alyoum.

Особенно оскорбительным жители считают, что культура и история Египта нередко становятся объектом искажений и даже шуток. Египтяне уверены, что можно шутить на любые темы, помимо культуры и истории.