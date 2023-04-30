Woman.ru: Певица Ани Лорак публично призналась, что состояла в отношениях с абьюзером

Певица из Украины Ани Лорак призналась, что она состояла в отношениях с абьюзером. Своими личными переживаниями по этому поводу исполнительница поделилась в новой композиции под названием "Он" из альбома "Остров", пишет Woman.ru.

"Отношения с абьюзером? Такое в моей жизни было. Нужно себя любить. Мы влюбляемся, и растворяемся в человеке, уже не видим эту черту, когда он обижает. Ищем подобному поведению оправдание, хотя на самом деле нужно реагировать резко", - отметила артистка.