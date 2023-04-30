Царьград: актер Дмитрий Нагиев пропал, но это не мешает ему зарабатывать в России

Многие публичные личности после начала специальной военной операции на Украине начали вести себя неопределенно. Однако были те, кто четко обозначил позицию по СВО.

После того, как актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прекратил публичную деятельность, он на несколько месяцев полностью исчез из поля зрения поклонников, пишет сегодня «Царьград».

Однако, как можно увидеть из нового видео, он продолжает зарабатывать денежные средства, несмотря на творческий перерыв. Ролик с церемонии награждения премии «Женщина года» был опубликован в Телеграм-каналах.

Нагиев вернулся из длительного творческого «отпуска». Дмитрий присутствовал на мероприятии, однако его возвращение к микрофону и "шуткам" осталось бы незамеченным (масштаб мероприятия уступает прежней деятельности актера), если бы бизнесмен Курбан Омаров не запечатлел момент награждения избранницы Валерии призом в номинации "Открытие года".