Дибров высказался о будущем своей карьеры на ТВ РФ

63-летний Дибров, покинув программу, надеется остаться в этой профессии и попробовать себя в совершенно новых амплуа.

«У нас есть много идей с руководством Первого канала, которые хотим реализовать. Сейчас мы обсуждаем, у нас это в творческой подготовке», — сказал шоумен.