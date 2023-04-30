Дмитрий Дибров заявил, что не смотрел новые выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером?» с Юлианной Карауловой

Дмитрий Дибров заявил, что не смотрел новые выпуски телешоу «Кто хочет стать миллионером?» с Юлианной Карауловой. Поэтому не может давать на этот счет никаких комментариев. По мнению ведущего, оценивать певицу интеллектуальной игры должны телезрители, для которых программы и создают.

Дибров добавил, что в настоящее время занят подкастом Первого канала «Антропология».

Этот проект считаю «гигантским шагом навстречу Интернету»: «Будущее если не за Интернетом, за гибридной формой вещания», — сказал шоумен.

Напомним, 16 лет Дмитрий вел шоу «Кто хочет стать миллионером?». Теперь телевикторину будет вести Юлианна Караулова. Впрочем, зрители не в восторге от новой ведущей проекта.