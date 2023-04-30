E1.RU: Житель Екатеринбурга Николай Щерба проинформировал о закулисье вокального телешоу «Голос»

Житель Екатеринбурга Николай Щерба прошел этап «Поединки» в популярном телепроекте «Голос». Во время шоу все наставники проявили интерес к нему, но в итоге он выбрал Антона Беляева.

По слова вокалиста, атмосфера между конкурсантами была очень дружелюбной. Николай не считает это соревнованием, поскольку все ребята уважают друг друга, прекрасно понимают, что все заслуживают быть частью шоу.

О Беляеве Щерба говорит много хорошего. По словам певца, наставник действительно много работает с участниками. Кроме того, Антон тонко чувствует музыку и способен воплощать в жизнь самые невероятные идеи.