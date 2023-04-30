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Филипп Киркоров заявил, что он стал виртуозным сексуальным партнёром

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Филипп Киркоров заявил, что он стал виртуозным сексуальным партнёром
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Фото из открытых источников

Филипп Киркоров сообщил о том, что он стал виртуозным сексуальным партнёром. Такое смелое заявление поп-король отечественной эстрады сделал в эфире нового шоу Павла Воли. Его выпуск выйдет на канале ТНТ 30 апреля.

Как отметил певец, он решил кардинально изменить свою внешность ради новой таинственной возлюбленной, личность которой до сих пор общественность не знает. Киркоров поделился подробностями отношений.

По информации Фидлиппа Бедросовича, он не только прекрасный вокалист, но и хороший виртуозный любовник. В этом деле у него нет равных.

В эфире передачи также появился пластический хирург Тимур Хайдаров, который работал со многими российскими звёздами, с Киркоровым в том числе.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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