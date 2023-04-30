Филипп Киркоров заявил, что встретил новую любовь

Филипп Киркоров перестал скрывать подробности личной жизни. Как признался Народный артист России, он наконец-то встретил настоящую любовь.

Исполнитель появился в «Шоу Воли» на канале ТНТ. В эфир программа выйдет 30 апреля, в 56-летие Киркорова. Именно с Павлом Волей исполнитель поделился сокровенным.

«Любовь у меня есть, она греет меня, вдохновляет. Думаю, со мной пойдет до конца, это человек, которого ждал и встретил, пусть даже поздно. Но все-таки этот человек есть — он меня мотивирует на многое», — признается Филипп Бедросович.

Поп-король также добавил, что после ряда проведенных пластических операций чувствует себя очень «сексуальным партнером» и «виртуозом в этом деле».