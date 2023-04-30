Лайма Вайкуле поддержала Максима Фадеева в конфликте с певицей Наргиз Закировой

Лайма Вайкуле дала очередное интервью, затронув тему российского шоу-бизнеса. Латвийская и советская певица прокомментировала конфликт Максима Фадеева и Наргиз Закировой, произошедший в 2019 году.

Исполнительница решила поддержать композитора. Она раскритиковала поведение скандальной артистки. По мнению Вайкуле, инициатором инцидента стала Закирова. Лайма считает, что успех вскружил Наргиз голову.

Как уверяет Вайкуле, исполнителям иметь лишь талант и работоспособность недостаточно, у них должна быть голова на плечах. Лайма говорит, что бывшая подопечная Фадеева сама себе разрушила карьеру.

«Когда артист начинает крутить носом, туда поеду, туда - нет… Это неправильно на мой взгляд. Смотрела и думала: она не права, повела себя неправильно. Ей так себя вести невыгодно», — резюмировала Вайкуле.