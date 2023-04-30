Мария Погребняк сообщила, что угрожала мужу разводом из-за ревности

Мария Погребняк поделилась подробностями личной жизни. В беседе с Ассоль Васильевой для YouTube-канала блогер рассказала, что ранее шантажировала разводом мужа - футболиста Павла Погребняка.

Блондинка призналась, что была безумно ревнивой, вспомнив о начале спортивной карьеры супруга. Тогда спортсмену было всего 23 года, он являлся «красивым, успешны, высоким» поэтому Мария боялась, что Павел «обратит внимание на других соблазнительных девушек, которые выглядят более презентабельно.

"Не могла себя контролировать. Звонила и рыдала в трубку: «Если тебя через 30 минут не будет дома, развожусь». Эти бесконечные ссоры. Доверие полностью рухнуло, ничем не хотел делиться со мной," сказала погребняк.

Вскоре звезда решила полностью изменить отношение к ситуации. Девушка поняла, что проблема в неуверенности, поэтому стала над этим работать. Мария пошла похудела, начала уделять время себе и ухаживать за собой.