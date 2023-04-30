«Не понять и не простить»: Актёр Роман Мадянов предсказал будущее предателей РФ

Роман Мадянов, которому в кино достаются роли злодеев и подлецов, в жизни отличается от своих героев. Актеру хорошо знакома армейская жизнь. Два года он служил в войсках ракетно-космической обороны. При этом готов хоть сейчас отправиться на Донбасс в составе агитбригад.

По мнению заслуженного артиста, звезды, сбежавшие после начала СВО, предали свою страну, но за рубежом оказались никому не нужны, поскольку остаются там чужими. В РФ их считают предателями и уже не ждут.

Мадянов отмечает, что таких его коллег ждет печальное будущее. Они оторвались от своей Родины, теперь с этим им нужно как-то жить. Самое страшное, говорит актер, в том, что они предали род, то есть плюнули на память предков.

Досталось от Романа оставшимся в РФ знаменитостям, которые, несмотря на происходящие события в стране, демонстрируют всем роскошный образ жизни, хвастаются покупками люксовых машин, элитной недвижимости, устраивая пир во время чумы.