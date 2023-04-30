Ольга Бузова схватилась за беременный живот Лены Катиной, чтобы поскорее стать матерью

Ольга Бузова давно пытается наладить личную жизнь. Также она мечтает осуществить свою заветную мечту — стать матерью. На днях поющая ведущая устроила мероприятие, котрое было приурочено выходу ее нового сингла «Верни». На светскую вечеринку девушка пригласила многих звезд, включая экс-вокалистку «Тату» Лену Катину.

Бузова уделила ей особое внимание. Как известно, Лена находится в ожидании ребенка. Ольга постоянно хваталась за беременный живот Катиной.

Поклонники уверены, что певица суеверна. Согласно приметам, чтобы поскорее стать матерью, надо подержаться за живот беременной. Несмотря на то, что 37-летняя артистка не нашла достойного мужчину, она не верит, что у нее будет огромная счастливая семья с любимым мужем.