Певец IVAN рассказал, за кого он будет болеть в финале шоу «Маска»

В феврале этого года на телевизионном канале НТВ стартовал новый сезон всеми любимого проекта «Маска». В минувшее воскресенье, 23 апреля, российские зрители смогли увидеть второй полуфинал популярного музыкального шоу.

Одним из самых запоминающихся событий вечера стало разоблачение Гусеницы. Под маской этого персонажа скрывался известный российский певец IVAN.

В преддверии решающего финала, который пройдет уже сегодня, артист рассказал, за кого из участников болеет.

«Мамонтенка одного мы не оставим. Будем поддерживать, кричать. Желаю удачи всем маскам», — сказал IVAN.

Следует добавить, что итоговый грандиозный концерт четвертого сезона шоу «Маска» состоится в «Крокус Сити Холле» в Москве. Его покажут на канале НТВ.