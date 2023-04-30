Певица Алла Пугачёва с дочерью Лизой и сыном Гарри улетели из Израиля во Францию

Алла Пугачева, проживающая с мужем и детьми Гарри и Лизой в Израиле, решила наследникам показать Европу. Примадонна опубликовала видеоролик, на котором ее двойняшки рассуждают о поездке в Париж и встрече со своим отцом-юмористом. Звездная семья для путешествия во Францию выделила три дня.

Пугачева показала поклонникам новые снимки Гарри и Лизы на борту самолета. Как известно, сейчас молодой супруг артистки Максим Галкин* проводит очередной гастрольный тур. 2 мая пародист выступил с новой концертной программой в Париже, где встретится со своей семьей.

К слову, недавно в СМИ появились новости о том, что Алла Борисовна продала свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. О новом владельце элитной недвижимости пока что никакой информации нет.