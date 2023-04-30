Певица Бузова назвала Киркорова легендой в его 56-й день рождения

Певица и ведущая Ольга Бузова решила поздравить поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова с днем рождения. Теледива назвала Народного артиста Российской Федерации, который сегодня отмечает 56-летие, легендой.

Экс-ведущая шоу «Дом-2» опубликовала новый пост с несколькими снимками исполнителя хита «Зайка моя». Среди них было фото популярного развлекательного проекта «Маска» на канале НТВ.

«С днем рождения тебя! Спасибо за тебя! Все в личку сказала! Легенда!» — пишет Ольга Бузова.

Отметим, что Киркоров кардинально преобразился после череды пластических операций. Филипп Бедросович признался, что решился на такие изменения из-за любимого человека, которого «под старость лет» даже не думал встретить.