Певица Юлианна Караулова о Дмитрии Диброве: он был строгим ведущим

Девушка добавила, что на съемках первых выпусков ей было очень непривычно, поскольку проходила игра в размеренном режиме и с большими паузами. Но вскоре артистка привыкла и добавила, что ей интереснее работать с немедийными личностями.

Примечательно, на должность ведущего телешоу рассматривали Леонида Ярмольника, Александра Гордона, Ларису Гузееву и Пелагею.