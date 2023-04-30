Певица Пелагея вышла на сцену вместе с 6-летней дочерью Таисией

36-летняя Пелагея после развода одна воспитывает 6-летнюю дочь Таисию. Звезда не скрывает, что у девочки с рождения есть музыкальный талант: она исполняет разные хиты и в стилях не привередлива.

Вчера артистка опубликовала кадры, на которых вышла на сцену с наследницей. Перед этим она пошла с Таисией в гримерную.

«В гримерках что нужно делать? Краситься!» — ответила на вопросы Таисии артистка.

Дочь и мать выступят на концерте, который приурочен к 100-летию ЦСКА. Таисия и Пелагея подготовили номер «Конь».

Напомним, певица родила дочь от Ивана Телегина. Когда девочке было три года, пара развелась. Ради наследницы экс-супруги постарались сохранить дружеские отношения, но раздел имущества свел все попытки на нет.