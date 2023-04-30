Певица РФ Елена Ваенга проинформировала об отмене трех концертов из-за болезни

Елена Ваенга, популярная российская певица, в личном микроблоге обратилась к поклонникам с важным обращением. Артистка сообщила, что оно вновь заболела. Поэтому приняла решение ближайшие три концерта перенести.

Как заметила исполнительница, через три или четыре дня зрители узнают о новых датах выступлений. Ваенга также извинилась перед своими поклонниками. Елена призналась, что совсем не может петь. Судя по всему, у эстрадной звезды повышенная температура тела. Стоит сказать, что фанаты с пониманием отнеслись к этой неприятной ситуации. Они поддержали певицу в комментариях под новой публикацией. Подписчики знаменитости отметили, что готовы ждать, ведь самое главное в жизни — здоровье.