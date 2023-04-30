Продюсер Рудченко: рейтинги шоу «Кто хочет стать миллионером?» упадут из-за Карауловой

Замена Дмитрия Диброва в качестве телеведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» на Юлианну Караулову является не очень удачным решением. Об этом сообщил продюсер Павел Рудченко.

По мнению критика, это плохой выбор Первого канала. Музыкальный эксперт предрек падение рейтингов у шоу.

Неравнозначная замена. Думаю, что это плохой выбор, потому что однозначно рейтинги упадут. Караулову никто не воспринимает как высокоинтеллектуального человека, даже если обладает этим качеством. Она певица, не выдающаяся, не говоря о качествах высокоинтеллектуального, разностороннего человека. Эта передача обязывает ее ведущего обладать этими данными, — сказал продюсер.

Как считает Рудченко, выбор в пользу артистки был сделан в угоду чьим-то интересам.