Российская актриса Настасья Самбурская проинформировала фанатов о рождении дочери

Настасья Самбурская в новом интервью призналась, что ей хочется уже завести семью. Как заметила актриса, замужество и материнство для нее никогда не было смыслом жизни.

За плечами у звезды «Универа. Новая общага» неудачный брак. Поэтому к мужчинам девушка относится с опаской. то же касается детей, Самбурская давно определила, что для себя она рожать не собирается.

Несмотря на такие заявления, артистка ошарашила поклонников неожиданным заявлением — она стала матерью дочери. Настасья продемонстрировала «новорожденного ребенка». Правда, артистка сразу же объяснила фанатам, что малыш ненастоящий, это просто реквизит.

Дело в том, что актриса работает над новым проектом. По контракту ей запрещено делиться подробностями этого процесса. Но она не удержалась, показав «ребенка».