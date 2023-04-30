SHAMAN признался, как почувствовал песню «Самый русский хит»

На гала-концерте международного конкурса русской песни «АвторА», который выйдет на Первом канале, автор композиций «Встанем!» и «Я русский» споет «Самый русский хит». Эта композиция была написана Николаем Чебановым и Дилярой Хайруллиной. Концерт приурочен окончанию первого этапа международного конкурса. В нем прозвучат треки финалистов.

SHAMAN рассказал, чем его зацепила песня неизвестных авторов.

«Самый русский хит» – это ностальгическая, но честная, вдохновляющая композиция. Здесь совпало все: текст, мелодия, настроение. То, что это мощный хит, понял во время первого прослушивания. Я сперва посоветовал авторам самим исполнить. Но подумал, как это прозвучит у меня, сделал аранжировку – с уважением к оригиналу».

SHAMAN в прогнозах не ошибся – «Самый русский хит» попал в ротацию большинства российских каналов и радиостанций. Видеоклип на композицию за месяц собрал более 3,5 млн просмотров.