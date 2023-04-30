StarHit: кинорежиссер Клим Шипенко рассказал о съемках Юлии Пересильд в космосе

Недавно был представлен фильм «Вызов» – первый проект в истории, снятый на МКС. Режиссер фильма Клим Шипенко рассказал, что актрису на главную роль очень тщательно отбирали, а Юлия Пересильд получила роль благодаря крепкому здоровью и таланту.

Чтобы попасть в космос, актриса прошла жесткие испытания на центрифуге, освоила парашютную подготовку и другое. Но на самой станции у артистки было много забот.

Некоторые зрители засомневались в подлинности кадров, но режиссер утверждает, что все сцены сняты на борту МКС. Клим, который лично побывал на МКС и снимал Пересильд, описал тонкости полета. Как рассказал Шипенко, самым страшным было возвращение, поскольку возможен баллистический спуск с перегрузками до 13-17 G, а они натренированы лишь на 8 G. Но в итоге был штатный спуск, который выглядел кинематографично, хотя режиссеру его заснять не разрешили.