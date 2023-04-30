StarHit: Певец IVAN не оценил жюри шоу «Маска»

Российский певец Александр Иванов (выступает под псевдинимом IVAN) раскритиковал членов жюри вокального телешоу «Маска», которое выходит на канале НТВ.

Исполнитель остался недоволен после того, как принял участие в шоу. Уже сегодня состоится финал, в котором мог принять участие Александр, однако ушел из проекта за шаг до возможной победы. Иванов прятался в костюме Гусеницы. По словам вокалиста, он был уверен, что его голос угадают в самом начале, поскольку жюри хорошо знакомо с его творчеством. Особенно удивился певец, что его не отгадала Валерия, которая следит за его творчеством и слушает демо-записи.

Впрочем, IVAN подчеркивает, что несмотря на удивление, он не расстроился, а наоборот, благодарен музыкальному проекту, поскольку смог там получить новые эмоции, а также выработать внимание к мелочам и дисциплину.



