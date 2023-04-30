Анфиса Чехова ранее вела одновременно несколько шоу на ТВ и успевала сниматься в кино. Однако теперь телеведущую нечасто можно встретить на экране. Знаменитость рассказала, почему так произошло.

Дело в том, Чехова очень избирательно подходит к выбору тех или иных проектов.

«В большинстве случаев отказываюсь, когда-то было время, что хваталась за любой проект, лишь бы лицом светить по телевизору. Сейчас у меня есть выбор, мне нет смысла бессмысленно светиться оп телевизору. Хочу вести проекты, которые мой внутренний взгляд на жизнь отражают. Хочу быть полезной людям, не просто скакать под чью-то дудку», — сказала Анфиса.

Звезда также добавила, что работа ведущей требует следования указаниям продюсеров. Хотя теледиве не нравится быть в подчинении у кого-то.