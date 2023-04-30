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Телеведущая РФ Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в мини-шортах на отдыхе на море

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Телеведущая РФ Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в мини-шортах на отдыхе на море
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитая российская телевизионная ведущая, экс-звезда Дома-2 Ксения Бородина активно ведет социальные сети. Практически ежедневно знаменитость рассказывает поклонникам о своей личной жизни.

Сегодня в личном микроблоге теледива продемонстрировала свою фигуру. Она подчеркнула стройные ноги мини-шортами.

«Мне вообще-то ничего нельзя, как считает мой персональный тренер», — подписала фотографию Ксения.

Следует отметить, что в настоящее время Бородина вместе со своими дочерьми отдыхает в Дубае. Старшую дочь Марусю она родила от Юрия Будагова. Младшая наследница Теона появилась на свет в браке с бизнесменом Омаром Курбановым.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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