Телеведущая РФ Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в мини-шортах на отдыхе на море

Знаменитая российская телевизионная ведущая, экс-звезда Дома-2 Ксения Бородина активно ведет социальные сети. Практически ежедневно знаменитость рассказывает поклонникам о своей личной жизни.

Сегодня в личном микроблоге теледива продемонстрировала свою фигуру. Она подчеркнула стройные ноги мини-шортами.

«Мне вообще-то ничего нельзя, как считает мой персональный тренер», — подписала фотографию Ксения.

Следует отметить, что в настоящее время Бородина вместе со своими дочерьми отдыхает в Дубае. Старшую дочь Марусю она родила от Юрия Будагова. Младшая наследница Теона появилась на свет в браке с бизнесменом Омаром Курбановым.