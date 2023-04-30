The Sun: Назван симптом рака легких, который проявляется сразу же после пробуждения болезни

Пр словам ученых, самым распространенным симптомом рака легких является кашель с кровью и слизью. Но неочевидным признаком грозной болезни, который проявляется сразу же после пробуждения недуга, является обильное потоотделение ночью. Часто врачам на начальной стадии удается остановить онкологию именно благодаря этому симптому.

Когда организм борется с раковыми клетками, он сильно нагревается, что приводит к обильному потоотделению во время ночного отдыха. Сама лихорадка вызвана инфекцией, которая встречается при раке легких, а также низким уровнем лейкоцитов.

Как пишут эксперты из Cancer Research UK, наряду с ночной потливостью есть другие распространенные симптомы рака легких: это длительный кашель; изменение характера кашля; одышка; боль в груди или плече; снижение аппетита; заболевания органов грудной клетки; чувство усталости; потеря веса.