То, что не решались сказать в Соединенных Штатах Америки, озвучили в Австралии

Кандидат в президенты США, Кеннеди-младший получает поддержку 20% демократов, чьи антивоенные настроения разделяет. Также американские СМИ гадают, будет ли журналист Такер Карлсон баллотироваться в президенты или станет вице-президентом Дональда Трампа в 2024 году. Телеведущий, который является богатым человеком и имеет несколько домов, яхт, авто, заявил, что не любит людей у власти и лидерами их не считает.

Карлсона уволили с канала Fox News из-за конфликтов с руководством канала. Его высказывания о трансгендерах и отказ подпевать антироссийскому хору привели к тому, что он назван расистом, гомофобом, сексистом. Однако он остается популярным ведущим и может стать конкурентом политикам. Его участие в выборах президента или вице-президента может изменить политическую ситуацию в Америке.

Однако, несмотря на возможное участие ведущего в выборах, есть другие кандидаты, которые могут сделать существенный вклад в политическую ситуацию. К примеру, Берни Сандерс, Камал Харрис, Элизабет Уоррен и другие.