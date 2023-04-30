Умерла советская и латвийская актриса Людмила Голубева

Сегодня стало известно о том, что ушла из жизни советская и латвийская актриса театра и кино Людмила Голубева. Наиболее известна она по фильму «Дело Румянцева» и картине «Чужая родня».

Сообщается, что скончалась актриса в возрасте 95 лет в Риге. О кончине пожилой знаменитости рассказала Татьяна Маркова, сотрудница Рижского русского театра имени Чехова, где Голубева с 1956 года трудилась.

Родилась Людмила Ивановна в 1927 году в городе Тамбовской области. В 1956 году переехала в Ригу. Там была удостоена звания Заслуженной артистки Латвии.

За время карьеры актриса сыграла много знаковых ролей. В 2004 году получила кинопремию «Ночь лицедеев». Награда ей досталась за лучшую второстепенную роль.