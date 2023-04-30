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В Сети перечислены 5 актеров культового сериала «Ликвидация», которых уже нет с нами

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В Сети перечислены 5 актеров культового сериала «Ликвидация», которых уже нет с нами
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Фото из открытых источников

Сериал "Ликвидация" открыл путь в мир кино для многих актеров. Некоторых артистов фильм сделал более узнаваемыми. Но некоторые звезды не сыграют ни одной роли, поскольку их жизнь преждевременно оборвалась.

Наибольшей трагедией является смерть Владимира Меньшова. Он исполнил роль маршала Жукова. Режиссеру было за 80 лет, но он был полно сил. Жизнь легендарного актера забрал ковид.

Неожиданной для многих стала кончина Игоря Артамонова. На момент смерти ему был 51 год. У актера неожиданно оторвался тромб. В сериале артист исполнил роль бандита Эвы Радзакиса.

Последствия коронавируса оборвали жизнь Юрия Лахина, который в ленте исполнил роль начальника контрразведки, полковника Чусова.

Также тяжелый недуг унес жизнь Виктора Смирнова. В сериале он стал начальником Давидом Гоцманом. В 2010 году умер Юрий Авшаров. Он в свое время блестяще сыграл бандита Седого Грека.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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