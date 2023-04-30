Варлей рассказала, был ли у нее роман с Вициным во время съемок «Кавказской пленницы»

Российский художественный фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница", который помнят и любят многие россияне, вышел на экраны 56 лет назад, а именно 3 апреля 1967 года.

Любопытных зрителей до сих пор интересует, с кем у Натальи Варлей был роман. Напомним, актрисы сыграла главную героиню в картине.

Артистке приписывают романтические отношения не только с режиссером ленты, но и с ее партнером Георгием Вициным. По информации некоторых свидетелей, они видели между актерами нечто большее. Также Вицин всегда защищал Варлей от обидчиков.

Но сама 75-летняя Наталья Владимировна категорически отрицает любые намеки на личные отношения на рабочем месте, в том числе с Георгием.