Звезда культового мексиканского сериала «Просто Мария» Виктория Руффо изменилась до неузнаваемости

Зрители хорошо помнят черноволосую красавицу из фильма «Просто Мария» Викторию Руффо, которая сражала наповал всех мужчин. С годами актриса поседела и изменилась до неузнаваемости.

Сейчас Виктории 60 лет. Она выступает в театре и снимается на телевидении. В период пандемии артистка перестала красить волосы в тёмный цвет и использовать какую-либо косметику для сокрытия признаков старения. Звезда сериала выходила на улицу с морщинами и седыми волосами. Из-за существенных возрастных изменений фанаты перестали узнавать Руффо. В соцсетях поклонники написали, что их любимица больше не похожа на привлекательную героиню культовой ленты.

Мексиканская артистка много времени посвящает себя работе, но при этом не забывает об отдыхе. Периодически знаменитость посещает пляжи. Также Виктория регулярно посвящает подписчиков соцсети о событиях своей жизни.