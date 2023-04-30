Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина показала фигуру через полтора месяца после родов

Российская актриса театра и кино Мария Ильюхина показала свою фигуру после родов. Девушка впервые стала матерью примерно 1,5 месяца назад. Соответствующие фото в облегающем наряде она опубликовала в личном микроблоге.

Мария вышла на прогулку с ребенком. На фото она позировала в синем обтягивающем платье с разрезом и глубоким декольте. Акцент Ильюхина сделала на тонкую талию, а также пышные бедра. Дополнила образ знаменитость черной кожаной курткой и солнцезащитными очками.

Подписчики высоко оценили внешний вид 19-летней актрисы. В комментариях фанаты назвали красивой молодую маму и отметили, что у девушки «прекрасная и женственная фигура». Кто-то из комментаторов отметил, что «таких худых женщин сразу после родов называют ведьмами».