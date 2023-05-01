Политолог Ермаков выразил мнение о западной политике по отношению к Российской Федерации

Политолог Сергей Ермаков прокомментировал ситуацию, связанную с работой Организации объединенных наций, например, с работой совета безопасности этого международного объединения под руководством руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Он считает, что на примере работы российских дипломатов в ООН обозначилось, что западным политикам не удалось добиться снижения сотрудничества других государств с Российской Федерации. Ермаков отметил, что, наоборот, многие государства проявляют интерес к внешней политике Российской Федерации и к мнению ее дипломатов по разным международным вопросам.

«Ситуация вокруг недопуска российских журналистов к мероприятиям СБ ООН в Нью-Йорке вызвала общественный резонанс и лишь привлекла внимание к РФ и ее позиции. Многим в мире интересно, как Москва позиционирует себя на международной арене. Все это в очередной раз подтверждает, что попытки изолировать Россию просто обречены на провал», — заявил он.