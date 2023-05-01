Червяков рассказал о белорусском экспорте

Белорусский министр по вопросам экономики Александр Червяков рассказал о ситуации с экспортом в государстве. Он сообщил, что под влиянием введенных западными государствами санкций по отношению к Белоруссии в прошлом году прежний экспорт на внешние рынки снизился. Однако, добавил он, уже в прошлом году белорусские компании компенсировали это на 85 процентов.

Червяков сообщил, что за первый квартал текущего года снижение прежнего экспорта компенсировано уже на 98 процентов. Он уточнил, что за 2 месяца объем экспорта в Российскую Федерацию из Белоруссии увеличился в 1,5 раза. Он добавил, что объем белорусского экспорта в Китай увеличился в 2,6 раз.