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Червяков рассказал о белорусском экспорте

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Червяков рассказал о белорусском экспорте
В Мире
Фото из открытых источников

Белорусский министр по вопросам экономики Александр Червяков рассказал о ситуации с экспортом в государстве. Он сообщил, что под влиянием введенных западными государствами санкций по отношению к Белоруссии в прошлом году прежний экспорт на внешние рынки снизился. Однако, добавил он, уже в прошлом году белорусские компании компенсировали это на 85 процентов.

Червяков сообщил, что за первый квартал текущего года снижение прежнего экспорта компенсировано уже на 98 процентов. Он уточнил, что за 2 месяца объем экспорта в Российскую Федерацию из Белоруссии увеличился в 1,5 раза. Он добавил, что объем белорусского экспорта в Китай увеличился в 2,6 раз.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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