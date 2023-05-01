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«7Дней.ру»: Билан и Лазарев признались, как им удавалось долгое время всех водить за нос

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«7Дней.ру»: Билан и Лазарев признались, как им удавалось долгое время всех водить за нос
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Фото из открытых источников

Шоу "Маска" завершилось захватывающим финалом. Победителями стали Сергей Лазарев и Дима Билан. Они прятались под масками Скорпиона и Мамонтенка.

Лазарев был высоко оценен за свои выступления на каблуках, которые запутали не только судей, но и зрителей. Те не могли понять, кто прячется под маской - мужчина или женщина.

Сергей признался, что ему было нелегко достичь успеха. В финале певец рискнул, выполняя акробатические трюки, что могло привести к опасным последствиям. Тем не менее любовь к музыке и поклонникам помогла победить трудности и стать победителем. Лазарев признался, что выбрал образ Скорпиона в честь сына и матери, которые родились под этим знаком зодиака. Свое участие в шоу он держал в строгом секрете от всех в течение 3-х месяцев.

Что касается Димы Билана, то он не сильно старался скрывать свой образ Мамонтенка - это было невозможно. Костюм артиста был самым теплым и тяжелым на проекте, поэтому каждый раз, когда исполнитель выходил на сцену, терял несколько килограммов. Впрочем, до самого финала никто из членов жюри не смог догадаться, кто именно находился под этой маской.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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