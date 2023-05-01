Актер Милош Бикович проинформировал, чем русские девушки отличаются от всех остальных

Милош Бикович в недавнем интервью Надежде Стрелец рассказал, чем русские девушки, по его мнению, отличаются от всех остальных. На премьере «Вызов» артист появился с новой избранницей. Актер не захотел ничего рассказывать о возлюбленной, однако описал свой идеал.

Для Милоша важно, чтобы спутница была интересным человеком, с чувством юмора и здоровой психикой. Бикович ценит легкость в отношениях, хотя на внешность тоже обращает внимание.

«Русские женщины более прямые, открыто выражают чувства, а вот сербские девушки в этом плане более сдержаны. Вообще, женское внимание ощущаю в Москве, а не в Белграде. Тут речь в прямолинейности. Русские люди более открыты в плане выражения чувств», - признался актер.

Он добавил, что не против, чтобы женщина оплатила счет. Однако в данном случае не станет открывать дверь сильной и независимой даме. По мнению артиста, ставшая феминисткой девушка не может иметь двойных стандартов.