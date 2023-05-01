Дочь певицы Любови Успенской выступила в откровенном образе на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене в весьма откровенном образе. Начинающая артистка приняла участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Она выступила вместе со своей звездной мамой, пишет «Вокруг ТВ».

Любовь Залмановна наладила отношения с наследницей после нескольких лет конфликта. Сейчас исполнительница всячески помогает дочери в развитии певческой карьеры.

В прошедшем выпуске телешоу «Две звезды. Отцы и дети» родственницы выступили с популярной композицией «Пропадаю я». Татьяна предстала в чёрном пикантном комбинезоне. Облегающий наряд с V-образным вырезом выгодно подчеркнул фигуру Плаксиной, а штаны с завязками ее образу придали женственности и подчеркнули длинные стройные ноги девушки.

Добавим, что по правилам шоу знаменитости борются за победу в проекте вместе со своими детьми либо внуками.