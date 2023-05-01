E1.RU проинформировал, почему жителям Екатеринбурга не понравилась дискотека 90-х в ДИВСе

29 апреля 2023 года в ДИВСе прошла масштабная дискотека в стиле 90-х. На ней выступили самые известные артисты ушедшей эпохи - «На-На», «Фактор-2», «Отпетые мошенники», «Стрелки», «Пропаганда». Фестиваль привлек огромное количество зрителей, однако многие из них стали расходиться по разным причинам.

Как написали в социальных сетях екатеринбуржцы, они были недовольны шоу, в том числе неполным составом ранее заявленных артистов, духотой в зале, некорректным поведением гостей фестиваля и плохим звук.

«Концерт не понравился, было ощущение, что меня обманули. Много людей через час уходили, много было недовольных»,

«От оригинального состава групп ничего осталось. «Пропаганда» и «Демо» — новые лица. В «Факторе-2» другой солист. Из «Стрелок» не все приехали»,

«Не понравилось, что люди билеты покупали на сидячие места, а затем встают и скачут, мешая смотреть. Хочешь танцевать — бери билет на танцпол», — рассказывают жители Екатеринбурга.