Екатерина Волкова рассказала, как справляется со стрессом после ареста брата

Екатерина Волкова, известная ролью в сериале «Воронины», написала, что после ареста брата по обвинению в двойном убийстве она решила «надеть маску», чтобы окончательно не отчаяться и удержаться «на плаву». Также актриса поделилась, как справляется со стрессом.

«Каждый по-своему справляется со стрессом. Кто-то успокоение ищет в алкоголе, кто-то в валерьянке, другие намывают квартиру до блеска, бежат полумарафон. Мой способ пережить потерю или стресс состоит в том, чтобы отделится от травмирующего события, закрыть боль, невыносимо каждый раз соприкасаться с мыслями, как так получилось, кто виноват и что сделать…. Надеваю маску, не потому, что боюсь показать эмоции. Она помогает мне держаться на плаву. По этой причине в трудные времена всегда много работаю. Сейчас во всем нужно разобраться, нужно быть сильной. Спасибо, что вы со мной – в горе, радости», – пишет Екатерина в Telegram.

Поклонники Волковой выразили слова поддержки. Они отметили, что вины артистки нет, а ее брат - взрослый человек, поэтому сам не должен нести ответственность за поступки.