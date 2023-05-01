«LAT»: В США женщина на концерте испытала оргазм всего тела от пятой симфонии Чайковского

Во время проведения концерта в Уолт Дисней-холле (Лос-Анджелес) одна из слушательниц испытала «оргазм». Это наблюдали все присутствующие в зале. Причиной такого состояния стало исполнение пятой симфонии Чайковского.

Соответствующая аудиозапись появилась в Сети. Музыканты оркестра перестали играть от смеха, который был слышен в зале.

Несколько человек сообщили, что женщина громко застонала в ходе исполнения второй части симфонии. Композитор Магнус Файнс этот звук описал так — словно человек испытал «громкий оргазм всего тела».

По словам музыкального агента Лукаса Бертона, экстаз у дамы «совпал» с «романтической волной» в пятой симфонии. Он назвал этот инцидент необычным и удивительным моментом для концерта классической музыки:

«Думаю, что все почувствовали, это было прекрасная экспрессия того, как человек проникся музыкой, что она оказала влияние на него физически и даже сексуально».