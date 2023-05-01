Накануне ушел из жизни знаменитый актер Сергей Колесников. Друзья и коллеги скорбят и не могут поверить в случившееся.

Галина Бокашевская в интервью МК рассказала о дружбе с покойным артистом, а заодно раскрыла причину его внезапной смерти.

Как призналась Галина, с Сергеем она была знакома еще со школьной скамьи. Повзрослев, знаменитости продолжили тесное общение.

Бокашевская вспоминает, что Колесников был добрым, радостным, улыбчивым, отзывчивым человеком. Его не изменили деньги и слава.

"Понимаете, чем талантливее человек, тем проще. Это такое мое наблюдение по жизни", - сказала актриса.

По словам кинозвезды, умерший коллега всегда и все принимал близко к сердцу. Он не мог смотреть равнодушно на то, что происходит вокруг, поэтому его сразил инсульт.