«МК»: Певец Юлиан проинформировал о предательстве модельера Зайцева артисткой РФ Пугачевой

Как пишет портал «МК», уход из жизни легендарного российского модельера Вячеслава Зайцева многих шокировал. Не может смириться со смертью известного кутюрье певец Юлиан, который с ним дружил многие годы. Артист в жизни Зайцева появился в непростое время, когда его предали звёзды, которых он одевал.

По словам исполнителя, в 80-х годах Вячеслав одевал Аллу Пугачёву, Эдиту Пьеху, а также Людмилу Зыкину. Ведущие звёзды страны с кутюрье сразу же нашли общий язык.

"Его фактически все артисты предали, с которыми ранее работал. Все побежали одеваться к Валентину Юдашкину. Пугачёва в том числе. Именно Слава придумал для нее знаменитые балахоны, которые скрывают все недостатки фигуры и подчеркивают достоинства. Алла Борисовна ушла к Юдашкину, начала носить короткие юбки," - вспоминает Юлиан.

Для Зайцева это стало настоящим ударом. Но свои переживания по этому поводу он старался не показывать. Позже модельер и Примадонна помирились. В последние годы артистка приходила к нему в гости, хотя тесного общения не было.