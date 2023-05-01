Народный артист РФ Филипп Киркоров пообещал жениться на Анастасии Стоцкой во время шоу «Маска»

В конце зимы на телеканале «НТВ» начался показ нового сезона популярного музыкального шоу «Маска». Вчера, 30 апреля, российские телезрители увидели финал проекта.

Финальный концерт проходил в столичном Крокус Сити Холле. Главным событием минувшего вечера стала победа Сергея Лазарева и Димы Билана. Исполнители прятались под масками Скорпиона и Мамонтенка.

Также в эфире шоу Филипп Киркоров пообещал жениться на Анастасии Стоцкой. Народный артист РФ долгое время был уверен, что 40-летняя певица пряталась под обликом Скорпиона.

«Рыжая бестия, в которую был влюблен, да и сейчас влюблен», — неожиданно сообщил поп-король отечественной эстрады.