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Народный артист РФ Филипп Киркоров пообещал жениться на Анастасии Стоцкой во время шоу «Маска»

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Народный артист РФ Филипп Киркоров пообещал жениться на Анастасии Стоцкой во время шоу «Маска»
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Фото из открытых источников

В конце зимы на телеканале «НТВ» начался показ нового сезона популярного музыкального шоу «Маска». Вчера, 30 апреля, российские телезрители увидели финал проекта.

Финальный концерт проходил в столичном Крокус Сити Холле. Главным событием минувшего вечера стала победа Сергея Лазарева и Димы Билана. Исполнители прятались под масками Скорпиона и Мамонтенка.

Также в эфире шоу Филипп Киркоров пообещал жениться на Анастасии Стоцкой. Народный артист РФ долгое время был уверен, что 40-летняя певица пряталась под обликом Скорпиона.

«Рыжая бестия, в которую был влюблен, да и сейчас влюблен», — неожиданно сообщил поп-король отечественной эстрады.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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