Наследники поп-короля Филиппа Киркорова приготовили ему на 56-летие оригинальные подарки

Народный артист РФ отметил свой очередной день рождения. 30 апреля 2023 года поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову исполнилось 56 лет. В Сети сегодня появился видеоролик, на котором исполнитель принимает подарки от детей. Также певец с любопытством рассматривает презенты от коллег и близких.

Так, его дочь Алла-Виктория решила преподнести родителю бутылку, которая сама фильтрует воду. Сын Мартин удивил папу станцией-зарядкой для различных гаджетов.

Также Киркоров на камеру распаковал подарок от певицы Наташи Королевой. Жена Тарзана подарила другу картину, на которой Филипп изображен в виде вылетающего из старинной лампы джина.

Имя отправителя самого роскошного и необычного подарка — огромного дерева из фиолетовых, розовых. красных, голубых цветов, именинник предпочел не называть.