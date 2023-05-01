Yandex.RTB

«НГС»: Гражданам в РФ перечислили страны, в которых не рады людям с лишним весом

Image 16+
«НГС»: Гражданам в РФ перечислили страны, в которых не рады людям с лишним весом
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Борьбу с ожирением и проблемами, с этим связанными, ведут правительства многих государств. Существуют страны, где чиновники принимают строгие меры в отношении граждан с лишним весом.

Женщине из Южной Африки в Новой Зеландии отказали в виде на жительство из-за «высокого» индекса массы тела. По словам местных чиновников, это создает нагрузку на систему здравоохранения, поскольку у тучных людей более высокий риск появления заболеваний.

В Японии действует закон, который обязывает госслужащих и работников предприятий, которым от 40 до 75 лет, проходить каждый год медосмотр с измерением окружности талии. Если этот показатель превышает 80 см у женщин, а также 90 см у мужчин, человек должен похудеть или его оштрафуют.

В Мексике граждане с ожирением обязаны заниматься спортом и регулярно посещать диетолога. Также там действует налог на вредную еду. Фастфуд стоить для мексиканцев дороже, чем здоровая пища. В школах и садах продажа такой продукции запрещена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«НГС»: Гражданам в РФ перечислили страны, в которых не рады людям с лишним весом

Сегодня, 21:14

Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир

21-01-2023, 13:00

ГИБДД РФ сможет лишать прав водителей за состояние салона автомобиля с 7 января 2023 года

7-01-2023, 18:47

Российские автомобильные дилеры заявили, что они снова стали предпринимателями из 90-ых

16-05-2022, 10:23

В России появится новый предупреждающий дорожный знак

9-01-2021, 00:40

Корейский автопроизводитель SsangYong объявил о банкротстве

22-12-2020, 16:50

Президент Тoyota рассказал о чрезмерном хайпе вокруг электромобилей

17-12-2020, 20:20

Toyota отзывает в России более 69 тысяч проданных автомобилей

16-11-2020, 23:30

Renault презентовал обновленные Kangoo и Express

13-11-2020, 14:10

В Казахстане могут начать конфисковывать авто у нарушителей ПДД

28-10-2019, 18:33

Названы характеристики электрического кроссовера Nissan Ariya

23-10-2019, 22:44

Износ флеш-памяти убивает старые электрокары Tesla

17-10-2019, 14:44

Эксперты назвали недорогие, но надежные электрокары

16-10-2019, 17:57

Эксперты считают электрокары мыльным пузырем

16-10-2019, 12:32

Названы 5 недостатков современных двигателей

13-10-2019, 21:27

Эксперты рассказали, когда следует переходить с летней резины на зимнюю

8-10-2019, 20:15

83-летний украинец сдал с первого раза на права

30-09-2019, 16:41

Гоша Куценко удивил стоимостью суточной парковки в ЦУМе

19-09-2019, 14:18

Британец потратил 30 тысяч фунтов, оспаривая в суде штраф в 100 фунтов

12-09-2019, 09:10

Франкфуртский автосалон 2019: главные премьеры и новинки

11-09-2019, 20:50

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени
  • 29-04-2023, 22:21

Гепатолог РФ Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году
  • 29-04-2023, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • 29-04-2023, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году

Сын ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец скончался от инсульта
  • 29-04-2023, 15:54

Сын ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец скончался от инсульта

Российский актер театра и кино Сергей Колесников умер от инсульта. Он скончался в институте им. Склифосовского в Москве. Артист ушел из жизни на 69

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»
  • 28-04-2023, 21:47

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»

Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации

Филипп Киркоров заявил, что он стал виртуозным сексуальным партнёром
  • Вчера, 21:01

Филипп Киркоров заявил, что он стал виртуозным сексуальным партнёром

Филипп Киркоров сообщил о том, что он стал виртуозным сексуальным партнёром. Такое смелое заявление поп-король отечественной эстрады сделал в эфире

Интересная информация
МК: Кнутов проинформировал об ударе ВС РФ по объектам ВСУ с целью срыва контрнаступления
  • 28-04-2023, 22:31

МК: Кнутов проинформировал об ударе ВС РФ по объектам ВСУ с целью срыва контрнаступления

ВКС России проводит задачи по срыву анонсированного Киевом контрнаступления. 27-28 апреля 2023 года были нанесены массированные удары в ряде регионов

Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге
  • 29-04-2023, 22:01

Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге

В Екатеринбурге преступник более 2-х лет терроризировал 36-летнюю молодую мать Валентину Бушуеву. Всё это время дама писала заявления в полицию о

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе
  • 29-04-2023, 17:24

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе.

Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в апреле
  • 29-04-2023, 12:03

Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в апреле

Синоптик Наталья Мироничева рассказала в целом о погоде в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Она отметила, что погодные условия в этом месяце