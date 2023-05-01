«НГС»: Гражданам в РФ перечислили страны, в которых не рады людям с лишним весом

В Японии действует закон, который обязывает госслужащих и работников предприятий, которым от 40 до 75 лет, проходить каждый год медосмотр с измерением окружности талии. Если этот показатель превышает 80 см у женщин, а также 90 см у мужчин, человек должен похудеть или его оштрафуют.