НТВ: В шоу «Маска» впервые в истории первое место разделили Мамонтенок и Скорпион

Победу в четвертом сезоне "Маски" разделили Мамонтенок (певец Дима Билан) и Скорпион (исполнитель Сергей Лазарев). Однако статуэтку победителя Филипп Киркоров отдал именно Билану.

За масками и костюмами животных, насекомых в этом году скрывались 14 популярных звезд: певцы, ведущие, актеры, хореографы, шоумены, рэперы, спортсмены. Угадать, кто в какой маске прячется можно было по тому, как участник поет, как отвечает на провокационные вопросы жюри.

Завершающий концерт состоялся вчера вечером, 30 апреля, в "Крокус Сити Холл", в прямом эфире. Победу в четвертом сезоне телешоу разделили: Скорпион и Мамонтенок. Жюри отдало обоим певцам равное число голосов.

Однако статуэтка была одна. После колебаний председатель жюри вручил ее Диме Билану. Это значит, что формально победителем нужно считать именно его. пишет НТВ.